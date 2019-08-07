Мужчина в Аткарске посчитал год лишения свободы слишком суровым наказанием за пьяную езду

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-07T10:31:26+03:00

Он был повторно осужден за это нарушение

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В Аткарске 16 мая 2019 года был осужден 28-летний местный житель за то, что 26 января он выпил и сел за руль своего ВАЗ-21103. На улицах города его и поймала ДПС.

- Мужчину признали виновным в повторной пьяной езде и приговорили к году лишения свободы и на три года запретили деятельностью, связанной с вождением, однако гражданин посчитал наказание слишком суровым и подал жалобу, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Однако апелляционная инстанция признала срок законным и не удовлетворила требования осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU