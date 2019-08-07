В Энгельсе три женщины отобрали у пенсионера деньги и еду
Их задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 78-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 19:30 25 июля у него в гостях в квартире на улице Гагарина были 25, 30 и 48-летняя рецидивистки.
После совместного распития спиртных напитков у него пропали удостоверение ветерана труда, еду и 2 тыс. рублей.
Их задержали.
Выяснилось, что они потратили похищенное.
На дам завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU