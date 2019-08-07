2019-08-07T10:18:19+03:00
Происшествия

В Саратове парень угнал у собеседницы джип

Машину нашли на трассе
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла угон у 33-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, вечером 2 августа кто-то угнал ее машину Jeep Cherokee от улицы Гоголя.

Однако запечатлеть на видео преступление не удалось, автомобиль был в мертвой зоне, открытая и заведенная.

Позже машину нашли на трассе Нижний Новгород — Саратов в исправном состоянии, а на следующий день поймали 33-летнего угонщика.

Он признался, что ему нужен был транспорт, чтобы доехать до дома, поэтому гражданин решился на такой шаг.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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