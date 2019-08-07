В Саратове парень угнал у собеседницы джип
Машину нашли на трассе
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла угон у 33-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, вечером 2 августа кто-то угнал ее машину Jeep Cherokee от улицы Гоголя.
Однако запечатлеть на видео преступление не удалось, автомобиль был в мертвой зоне, открытая и заведенная.
Позже машину нашли на трассе Нижний Новгород — Саратов в исправном состоянии, а на следующий день поймали 33-летнего угонщика.
Он признался, что ему нужен был транспорт, чтобы доехать до дома, поэтому гражданин решился на такой шаг.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU