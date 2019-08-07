Грибник зарезал брата в лесу под Балашовом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-07T10:00:48+03:00

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В Балашове Саратовской области найден труп убитого человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле имелись ножевые ранения.

Днем 6 августа житель Балашовского района двигался вдоль дороги Балашов — Романовка по лесополосе. В районе села Степное он увидел, как мужчина волочит за ноги человека. Свидетель сообщил в правоохранительные органы.

На место выехали сотрудники Росгвардии, которые обнаружили в лесу 55-летнего мужчину. После этого местность была прочесана, росгвардейцы нашли присыпанный землей, листьями и ветками труп его 54-летнего брата.

По версии следствия, днем 6 августа двое братьев 54 и 55 лет отправились в лес за грибами. Младший нелестно высказался в адрес бывшей супруги старшего, за что поплатился жизнью — мужчина нанес ему несколько ударов ножом в шею и грудь. После этого убийца попытался спрятать труп.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU