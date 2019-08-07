В Саратове парень украл из магазина десять наручных часов и печать

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-07T09:46:31+03:00

Он продал имущество на рынке

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Вчера, 6 августа, полиция Ленинского района раскрыла кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 июля с заявлением обратился 24-летний управляющий магазином на 3-й Дачной.

Он сообщил, что кто-то украл из ящиков десять наручных часов и печать организации.

Предполагаемого вора задержали, завели на него дело и отпустили под подписку о невыезде. Парень в возрасте 21 года признался, что взял чужое и продал неизвестному на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU