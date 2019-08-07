2019-08-07T09:46:31+03:00
Происшествия

В Саратове парень украл из магазина десять наручных часов и печать

Он продал имущество на рынке
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 6 августа, полиция Ленинского района раскрыла кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 июля с заявлением обратился 24-летний управляющий магазином на 3-й Дачной.

Он сообщил, что кто-то украл из ящиков десять наручных часов и печать организации.

Предполагаемого вора задержали, завели на него дело и отпустили под подписку о невыезде. Парень в возрасте 21 года признался, что взял чужое и продал неизвестному на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный террорист в Саратове пообещал взорвать дом с детьми
В Вольске вынесен приговором ворам рельс
Мужчина в Аткарске посчитал год лишения свободы слишком суровым наказанием за пьяную езду
В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»
В Энгельсе три женщины отобрали у пенсионера деньги и еду
В Саратове под колесами ВАЗ-2112 оказались два пешехода
В Саратове парень угнал у собеседницы джип
В Энгельсе водитель ВАЗа пострадал в столкновении с иномаркой
В Энгельсе мужчина украл из гаража лестницу и четыре колеса
В Ленинском районе еще несколько улиц остались без воды
Грибник зарезал брата в лесу под Балашовом
В Саратове женщина после поездки на трамвае попала в больницу
Профессора саратовского вуза обвиняют во взяточничестве
В Лысогорском районе пенсионер на Renault Kaptur насмерть сбил пенсионера
Обслуживать офисную технику банка «Открытие» будет СберСервис
Под Пугачевом шестеро пожарных тушили баню
В центре Саратова сбит ребенок
На Сенном рынке в Саратове рецидивистка украла у пенсионерки кошелек
Полпред президента России в ПФО назначил ГФИ по Саратовской области
Под Саратовом сгорело 20 тонн сена
Аграриев и грибников Саратова предупредили о защите от грызунов
Отключена вода на улицах Тархова и Лебедева-Кумача
ДТП под Саратовом: Двое малышей погибли в машине с уснувшей водительницей
В Саратовской области изъяли 349 кг некачественной рыбы
В лагере Саратова спортсменка учила детей ушу
Под Саратовом на ферме около артиллерийского полигона найден снаряд без взрывчатки