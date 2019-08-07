Профессора саратовского вуза обвиняют во взяточничестве

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-07T09:44:02+03:00

По версии следствия, он получал от студентов деньги и подарочные сертификаты

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В Саратове расследуется уголовное дело в отношении сотрудника одного из вузов города.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в четырех эпизодах получения взятки и четырех служебных подлогах предъявлено профессору высшего учебного заведения.

По версии следствия, в январе 2019 года он получил от четырех студентов взятки в виде денег и подарочных сертификатов на общую сумму 18 тыс. рублей. За это профессор должен был поставить в зачетки оценки за успешную сдачу экзаменов.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU