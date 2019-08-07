Профессора саратовского вуза обвиняют во взяточничестве
По версии следствия, он получал от студентов деньги и подарочные сертификаты
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В Саратове расследуется уголовное дело в отношении сотрудника одного из вузов города.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в четырех эпизодах получения взятки и четырех служебных подлогах предъявлено профессору высшего учебного заведения.
По версии следствия, в январе 2019 года он получил от четырех студентов взятки в виде денег и подарочных сертификатов на общую сумму 18 тыс. рублей. За это профессор должен был поставить в зачетки оценки за успешную сдачу экзаменов.
Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU