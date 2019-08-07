На Сенном рынке в Саратове рецидивистка украла у пенсионерки кошелек
Внутри лежали почти 2 тыс. рублей
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 69-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 12:25 6 августа на Сенном рынке, расположенном на Большой Горной улице, неизвестная забрала у нее кошелек.
Внутри лежали почти 2 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали. Ей оказалась 41-летняя рецидивистка, на которую завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU