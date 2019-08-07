На Сенном рынке в Саратове рецидивистка украла у пенсионерки кошелек

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-07T09:20:26+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 69-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 12:25 6 августа на Сенном рынке, расположенном на Большой Горной улице, неизвестная забрала у нее кошелек.

Внутри лежали почти 2 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали. Ей оказалась 41-летняя рецидивистка, на которую завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU