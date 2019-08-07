2019-08-07T08:53:58+03:00
Общество

Полпред президента России в ПФО назначил ГФИ по Саратовской области

Главным федеральным инспектором региона стал Григорий Сергеев
Ольга Симонова
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Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров назначил Главного федерального инспектора по Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полпреда, им официально стал Григорий Сергеев, который до сегодняшнего дня занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области и был исполняющим обязанности по Саратовской.

БИОГРАФИЯ

Григорий Витальевич Сергеев родился 7 января 1982 года в Чебоксарах.

С октября 2005 по октябрь 2006 года — главный специалист отдела государственной гражданской службы и кадров администрации президента Чувашской Республики.

Октябрь 2006 — февраль 2008 года — консультант отдела государственной гражданской службы и кадров администрации президента Чувашской Республики.

Февраль 2008 — август 2008 года — заведующий сектором государственной гражданской службы отдела государственной гражданской службы и кадров администрации президента Чувашской Республики.

Август 2008 — август 2009 года — начальник отдела государственной гражданской службы Управления государственной гражданской службы и кадров администрации президента Чувашской Республики.

Август 2009 — февраль 2012 года — советник, главный советник департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Февраль 2012 — июль 2018 года — федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Июль 2018 — август 2019 года — федеральный инспектор по Нижегородской области.

Август 2019 — по настоящее время— Главный федеральный инспектор по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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