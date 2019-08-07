Аграриев и грибников Саратова предупредили о защите от грызунов

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-07T09:16:41+03:00

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В Саратовской области основные очаги заражения мышиной лихорадкой — Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский районы и Кумысная поляна. Средняя активность приходится на Новобурасский, Вольский, Петровский, Балтайский, Красноармейский, Балаковский, Воскресенский районы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на этих местностях есть леса, в которых сложились благоприятные условия для выживания грызунов.

После недавних дождей в регионе многие отправляются за грибами и травами, однако эти дары природы могут быть заражены инфицированной мышью. Да и поход в такие места повышает риск заболевания.

Нужно быть осторожным при уборке своих приусадебных и дачных участков.

Кроме того, исследования показали, что для Саратовской области характерна осенне-зимняя заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, потому что в холод мыши заползают в жилье человека.

Поэтому уже сейчас лучше проверить помещения и заделать все щели, а работников в полях стоит обеспечить средствами защиты.

Защититься можно, если оставить мышей без еды и хороших условий, то есть убирать все свалки и скопления мусора, проводить обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU