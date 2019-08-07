2019-08-07T09:16:41+03:00
Общество

Аграриев и грибников Саратова предупредили о защите от грызунов

Пора защищать свои урожаи
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области основные очаги заражения мышиной лихорадкой — Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский районы и Кумысная поляна. Средняя активность приходится на Новобурасский, Вольский, Петровский, Балтайский, Красноармейский, Балаковский, Воскресенский районы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на этих местностях есть леса, в которых сложились благоприятные условия для выживания грызунов.

После недавних дождей в регионе многие отправляются за грибами и травами, однако эти дары природы могут быть заражены инфицированной мышью. Да и поход в такие места повышает риск заболевания.

Нужно быть осторожным при уборке своих приусадебных и дачных участков.

Кроме того, исследования показали, что для Саратовской области характерна осенне-зимняя заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, потому что в холод мыши заползают в жилье человека.

Поэтому уже сейчас лучше проверить помещения и заделать все щели, а работников в полях стоит обеспечить средствами защиты.

Защититься можно, если оставить мышей без еды и хороших условий, то есть убирать все свалки и скопления мусора, проводить обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный лже-террорист в Саратове пообещал взорвать дом с детьми
В Вольске вынесен приговор ворам рельс
Мужчина в Аткарске посчитал год лишения свободы слишком суровым наказанием за пьяную езду
В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»
В Энгельсе три женщины отобрали у пенсионера деньги и еду
В Саратове под колесами ВАЗ-2112 оказались два пешехода
В Саратове парень угнал у собеседницы джип
В Энгельсе водитель ВАЗа пострадал в столкновении с иномаркой
В Энгельсе мужчина украл из гаража лестницу и четыре колеса
В Ленинском районе еще несколько улиц остались без воды
Грибник зарезал брата в лесу под Балашовом
В Саратове женщина после поездки на трамвае попала в больницу
В Саратове парень украл из магазина десять наручных часов и печать
Профессора саратовского вуза обвиняют во взяточничестве
В Лысогорском районе пенсионер на Renault Kaptur насмерть сбил пенсионера
Обслуживать офисную технику банка «Открытие» будет СберСервис
Под Пугачевом шестеро пожарных тушили баню
В центре Саратова сбит ребенок
На Сенном рынке в Саратове рецидивистка украла у пенсионерки кошелек
Полпред президента России в ПФО назначил ГФИ по Саратовской области
Под Саратовом сгорело 20 тонн сена
Отключена вода на улицах Тархова и Лебедева-Кумача
ДТП под Саратовом: Двое малышей погибли в машине с уснувшей водительницей
В Саратовской области изъяли 349 кг некачественной рыбы
В лагере Саратова спортсменка учила детей ушу
Под Саратовом на ферме около артиллерийского полигона найден снаряд без взрывчатки