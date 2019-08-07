В Саратовской области изъяли 349 кг некачественной рыбы
Это 33 партии
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За первые шесть месяцев 2019 года Управление Роспотребнадзора проверило 56 объектов.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, исследования помогли выявить нарушения санитарных требований, в области защиты прав потребителей.
Также пресекли продажу некачественной рыбы, без документов, которая хранилась в ужасных условиях.
Продукцию проверяли на микробы, физико- и санитарно-химические показатели.
В итоге юридические и должностные лица были оштрафованы на сумму более 200 тыс. рублей.
Из оборота изъяли 33 партии некачественной рыбы общим объемом более 200 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU