В лагере Саратова спортсменка учила детей ушу
Дети тренировались под руководством кандидата в мастера спорта
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Вчера, 6 августа, в лагере «Молодежный» чемпионка России по ушу, кандидат в мастера спорта Анастасия Егорова провела мастер-класс по ушу.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, она работала в паре с Богданом Пятаевым, мастером спорта России по ушу, многократным чемпионом России.
Дети узнали об их спортивном пути, увидели показательные выступления.
ИСТОЧНИК KP.RU