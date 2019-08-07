В лагере Саратова спортсменка учила детей ушу

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-07T08:30:06+03:00

Дети тренировались под руководством кандидата в мастера спорта

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Вчера, 6 августа, в лагере «Молодежный» чемпионка России по ушу, кандидат в мастера спорта Анастасия Егорова провела мастер-класс по ушу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, она работала в паре с Богданом Пятаевым, мастером спорта России по ушу, многократным чемпионом России.

Дети узнали об их спортивном пути, увидели показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU