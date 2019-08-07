Под Саратовом на ферме около артиллерийского полигона найден снаряд без взрывчатки

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-07T08:55:57+03:00

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На заброшенной ферме в поселке Ивановский Саратовской области был найден боеприпас.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, снаряд обнаружил местный житель.

Бдительный сельчанин вызвал специалистов. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они проверили находку и установили, что артиллерийский бронебойный снаряд не содержит взрывчатых веществ.

Саперы вывезли боеприпас и уничтожили его.

Примечательно, что в 3 км от поселка Ивановский в Саратовском районе расположен артиллерийский полигон Широкий Карамыш.

ИСТОЧНИК KP.RU