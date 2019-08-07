Под Саратовом на ферме около артиллерийского полигона найден снаряд без взрывчатки
Саперы Росгвардии уничтожили боеприпас
Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
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На заброшенной ферме в поселке Ивановский Саратовской области был найден боеприпас.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, снаряд обнаружил местный житель.
Бдительный сельчанин вызвал специалистов. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они проверили находку и установили, что артиллерийский бронебойный снаряд не содержит взрывчатых веществ.
Саперы вывезли боеприпас и уничтожили его.
Примечательно, что в 3 км от поселка Ивановский в Саратовском районе расположен артиллерийский полигон Широкий Карамыш.
ИСТОЧНИК KP.RU