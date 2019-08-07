2019-08-07T08:26:46+03:00
Происшествия

Саратовец «отсидит» 22 года за похищение и убийство бизнесмена

Злоумышленник забрал у своей жертвы полмиллиона
Дарья Вострикова
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Прокуратура области отклонила жалобу 50-летнего саратовца о смягчении приговора за убийство, вымогательство и похищение человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что злоумышленник договорился с тремя знакомыми, что они похитят бизнесмена и будут вымогать деньги.

Месяц группировка следила за предпринимателем, и днем 15 марта 2007 года мужчины схватили 32-летнего гражданина.

Его приволокли в поселок Водник, получили от него полмиллиона рублей, вывезли на берег Волги и задушили.

Суд обязал его провести 22 года в колонии.

Осужденный посчитал, что следственный эксперимент не проведен, показаний на месте не было, заказчик преступления не известен, поэтому срок назначен неверно.

Однако проверка показала, что следствие поступило правильно, и дело пересматривать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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