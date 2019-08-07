Саратовец «отсидит» 22 года за похищение и убийство бизнесмена
Прокуратура области отклонила жалобу 50-летнего саратовца о смягчении приговора за убийство, вымогательство и похищение человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что злоумышленник договорился с тремя знакомыми, что они похитят бизнесмена и будут вымогать деньги.
Месяц группировка следила за предпринимателем, и днем 15 марта 2007 года мужчины схватили 32-летнего гражданина.
Его приволокли в поселок Водник, получили от него полмиллиона рублей, вывезли на берег Волги и задушили.
Суд обязал его провести 22 года в колонии.
Осужденный посчитал, что следственный эксперимент не проведен, показаний на месте не было, заказчик преступления не известен, поэтому срок назначен неверно.
Однако проверка показала, что следствие поступило правильно, и дело пересматривать не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU