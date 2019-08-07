В Саратове ночью отремонтировали пять улиц
В работе находятся 17 дорог
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Сегодня ночью, с 7 на 8 августа, в Саратове чинили пять дорог.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в работе находится 17 улиц.
Дорожники заасфальтировали улицы Советская, Сызранская, Астраханская от Шелковичной до 2-го Станционного проезда, продолжили фрезеровку на 2-м Детском проезде, а также занялись асфальтом на Большой Горной — от Танкистов до Мурманского проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU