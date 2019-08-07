Собака лишилась глаза в столкновении автобуса и легковушки в Юбилейном

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-07T09:43:52+03:00

В Юбилейном столкнулись автобус и легковушка Фото: Екатерина Семенова

Сидевший в салоне ребенок не пострадал

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В Юбилейном поселке Саратова автобус маршрута №2Д протаранил легковушку.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на конечной остановке.

- Автобус, заезжая на конечную остановку, не уступил дорогу легковому автомобилю Daewoo. В результате у иномарки оказалась разбита передняя часть, — рассказал корреспондент с места событий.

Автобус принадлежит «Пассажиртранс-1».

По предварительным данным, водитель легковушки получил незначительные травмы.

В салоне также находились девочка около десяти лет и собака. Ребенок не пострадал, у животного от удара выбило глаз.

UPD

Впоследствии ГИБДД сообщила, что в ДТП пострадали четверо, среди них есть женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU