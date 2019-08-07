Собака лишилась глаза в столкновении автобуса и легковушки в Юбилейном
В Юбилейном поселке Саратова автобус маршрута №2Д протаранил легковушку.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на конечной остановке.
- Автобус, заезжая на конечную остановку, не уступил дорогу легковому автомобилю Daewoo. В результате у иномарки оказалась разбита передняя часть, — рассказал корреспондент с места событий.
Автобус принадлежит «Пассажиртранс-1».
По предварительным данным, водитель легковушки получил незначительные травмы.
В салоне также находились девочка около десяти лет и собака. Ребенок не пострадал, у животного от удара выбило глаз.
UPD
Впоследствии ГИБДД сообщила, что в ДТП пострадали четверо, среди них есть женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU