«Горный» оштрафовали за прием на работу двух чиновников

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-07T08:08:26+03:00

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В Краснопартизанском районе после проверки прокуратуры суд оштрафовал ФКП «Горный» за незаконное привлечение к трудовой деятельности двух муниципальных служащих.

- Предприятие в 2013 году приняло на должности бухгалтеров финансового отдела двух экс-сотрудников администрации Краснопартизанского района и не уведомило о заключении с ними договоров прежнего работодателя. Хотя по закону было обязано сделать это в течение десяти дней, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве Саратовской области.

По результатам прокурорской проверки в отношении юридического лица были возбуждены два административных дела. Мировой судья выписал штрафы организации на общую сумму 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU