2019-08-07T07:51:01+03:00
Происшествия

Отдыхавшую на берегу пруда в палатке женщину нашли утонувшей под Саратовом

Ее спутника сейчас ищет полиция
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Новобурасском районе Саратовской области утонула женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Тепловка.

Тело погибшей увидели местные жители. Они заметили, что на берегу валяются вещи, а в водоеме находится женщина в одежде.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место прибыли сотрудники полиции и СУ СКР, которые извлекли из пруда труп.

Погибшей оказалась 29-летняя местная жительница. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной версии, вечером 3 августа женщина намеревалась отдохнуть на берегу пруда, разбив палатку со своим 45-летним сожителем. С того момента о них ничего не известно.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следователи ищут пропавшего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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