Отдыхавшую на берегу пруда в палатке женщину нашли утонувшей под Саратовом
В Новобурасском районе Саратовской области утонула женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Тепловка.
Тело погибшей увидели местные жители. Они заметили, что на берегу валяются вещи, а в водоеме находится женщина в одежде.
Фото СУ СКР по Саратовской области
На место прибыли сотрудники полиции и СУ СКР, которые извлекли из пруда труп.
Погибшей оказалась 29-летняя местная жительница. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
По предварительной версии, вечером 3 августа женщина намеревалась отдохнуть на берегу пруда, разбив палатку со своим 45-летним сожителем. С того момента о них ничего не известно.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следователи ищут пропавшего мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU