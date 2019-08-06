2019-08-06T19:30:30+03:00
Происшествия

На ремонтируемой трассе под Хвалынском столкнулись четыре авто

Пострадала женщина
Екатерина Семенова
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На федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области днем 6 августа произошло крупное ДТП

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на 96-м километре Р-228 водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

Микроавтобус протаранил стоящий впереди Renault Duster, а тот, в свою очередь, – автомобиль Skoda, который врезался в Chevrolet.

Авария произошла на ремонтируемом участке дороги, и все машины стояли на светофоре, дожидаясь открытия проезда.

Пострадала 68-летняя пассажирка Renault Duster, но госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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