На ремонтируемой трассе под Хвалынском столкнулись четыре авто
Пострадала женщина
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На федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области днем 6 августа произошло крупное ДТП
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на 96-м километре Р-228 водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.
Микроавтобус протаранил стоящий впереди Renault Duster, а тот, в свою очередь, – автомобиль Skoda, который врезался в Chevrolet.
Авария произошла на ремонтируемом участке дороги, и все машины стояли на светофоре, дожидаясь открытия проезда.
Пострадала 68-летняя пассажирка Renault Duster, но госпитализация ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU