На ремонтируемой трассе под Хвалынском столкнулись четыре авто

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-06T19:30:30+03:00

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На федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области днем 6 августа произошло крупное ДТП

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на 96-м километре Р-228 водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

Микроавтобус протаранил стоящий впереди Renault Duster, а тот, в свою очередь, – автомобиль Skoda, который врезался в Chevrolet.

Авария произошла на ремонтируемом участке дороги, и все машины стояли на светофоре, дожидаясь открытия проезда.

Пострадала 68-летняя пассажирка Renault Duster, но госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU