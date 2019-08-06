2019-08-06T19:24:58+03:00
Происшествия

На Волге под Саратовом волны выбросили на берег катер с пассажирами

Спасатели помогли судну ввернуться на глубину
Екатерина Семенова
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В Саратовской области катер выбросило на берег сильными волнами на Волге.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось вблизи села Подгорное Энгельсского района.

На берегу оказался катер Bayliner с двумя пассажирами – мужчиной и женщиной, которые прибыли на нем из Балакова. Специалисты энгельсской службы спасения размыли землю вокруг судна и утянули его на глубину при помощи лебедки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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