Энгельс отметит 272-летие
Праздничная программа продлится неделю
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В этом году город Покровск-Энгельс отметит 272-летие со дня своего основания.
Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, праздничная программа стартует 25 августа и продлится неделю. Каждый день будет отражать одну из сторон жизни и деятельности нашего города.
Основные мероприятия запланированы на 31 августа. Это фестивали, тематические площадки, мастер-классы, концерты, театрализованные программы, конкурсы.
В работе площадок будут задействованы Марксовский, Ровенский, Вольский, Балаковский районы.
День города завершится праздничным фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU