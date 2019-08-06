СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-06T17:02:26+03:00

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В этом году город Покровск-Энгельс отметит 272-летие со дня своего основания.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, праздничная программа стартует 25 августа и продлится неделю. Каждый день будет отражать одну из сторон жизни и деятельности нашего города.

Основные мероприятия запланированы на 31 августа. Это фестивали, тематические площадки, мастер-классы, концерты, театрализованные программы, конкурсы.

В работе площадок будут задействованы Марксовский, Ровенский, Вольский, Балаковский районы.

День города завершится праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU