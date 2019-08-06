В Энгельсе впервые пройдет фестиваль резьбы по дереву

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-06T17:01:28+03:00

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В Энгельсе впервые пройдет районный фестиваль резьбы по дереву «Народные сказки и легенды в парковой скульптуре».

Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, конкурс приурочен ко Дню города и пройдет 28 августа в городском парке «Покровский». Об этом на совещании при главе Энгельсского района Дмитрии Тепине рассказала заместитель главы ЭМР по социальной сфере Татьяна Ванина.

Отметим, что работы победителей будут использовать для оформления парковых зон.

В состязании примут участие народные мастера, скульпторы, художники, ремесленники.

Гостей ожидают мастер-классы, выставка мастеров, ярмарка-продажа.

ИСТОЧНИК KP.RU