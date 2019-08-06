В Энгельсе отметят Всероссийский день физкультурника
Ожидается зарядка со звездами спорта
Изменить размер текста:
В Энгельсе 9 августа в парке «Покровский» пройдет празднование 80-летнего юбилея Всероссийского дня физкультурника.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, организатором мероприятия выступает Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму.
С 17:40 гости мероприятия попробуют свои силы в бамперболе — игре в футбол в надувных шарах, игре по шахматам, шашкам, бадминтону, настольному теннису, дартсу.
Также будет представлена военно-тактическая игра «Страйкбол», можно посетить выставку самолетов, сдать нормативы ГТО и заняться зумбой.
ИСТОЧНИК KP.RU