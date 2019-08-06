В Энгельсе отметят Всероссийский день физкультурника

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-06T16:56:27+03:00

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В Энгельсе 9 августа в парке «Покровский» пройдет празднование 80-летнего юбилея Всероссийского дня физкультурника.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, организатором мероприятия выступает Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

С 17:40 гости мероприятия попробуют свои силы в бамперболе — игре в футбол в надувных шарах, игре по шахматам, шашкам, бадминтону, настольному теннису, дартсу.

Также будет представлена военно-тактическая игра «Страйкбол», можно посетить выставку самолетов, сдать нормативы ГТО и заняться зумбой.

ИСТОЧНИК KP.RU