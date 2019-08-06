В Энгельсском районе прошел фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни!»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-06T16:31:06+03:00

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В минувшие выходные в селе Степное прошел фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни!»

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, встретились представители Ровенского, Марксовского, Краснокутского, Дергачевского и Энгельсского районов, а также областного центра.

Гостей ждали юрта, исполнение музыки на домбре, выступления спортсменов и творческого коллектива «Тулпар», демонстрация и дегустация национальных блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU