Энгельсский спортсмен стал серебряным призером Лиги боксеров

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-06T16:30:07+03:00

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Спортсмен Андрей Воеводин в весовой категории до 75 кг занял второе место в турнире «Лига бокса Саратова «Junior».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в рамках турнира состоялась матчевая встреча Саратов — Казань.

Спортсмены из Саратовской и Самарской областей, а также республики Татарстан состязались в ФОКе «Звездный» и в помещении спортивного клуба «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU