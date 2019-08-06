В Энгельсе пройдет конкурс по благоустройству «Сделаем наш город чистым»
Состязание продлится весь август
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В Энгельсе с 1 по 30 августа проводится конкурс по благоустройству «Сделаем наш город чистым».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, участие принимают организации всех форм собственности.
Выберут победителей среди компаний, управляющих жилым фондом, соцсферы, потребительского рынка, по кредитам, промышленное предприятие, стройплощадку и дом.
Заявки принимаются в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района с 1 по 26 августа 2019 года по адресу: Энгельс, площадь Свободы, 1а, кабинет 116. Подведение итогов конкурса состоится 30 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU