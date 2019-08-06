В Энгельсе пройдет конкурс по благоустройству «Сделаем наш город чистым»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-06T16:29:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе с 1 по 30 августа проводится конкурс по благоустройству «Сделаем наш город чистым».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, участие принимают организации всех форм собственности.

Выберут победителей среди компаний, управляющих жилым фондом, соцсферы, потребительского рынка, по кредитам, промышленное предприятие, стройплощадку и дом.

Заявки принимаются в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района с 1 по 26 августа 2019 года по адресу: Энгельс, площадь Свободы, 1а, кабинет 116. Подведение итогов конкурса состоится 30 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU