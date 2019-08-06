В Энгельсе убийца готов был дать оперу 30 тыс. рублей за пронос телефона

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-06T16:22:22+03:00

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В Энгельсе осудили 19-летнего молодого человека. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

- Парень сидел в СИЗО по обвинению в убийстве брата. 13 марта он обратился к оперуполномоченному, чтобы тот пронес в изолятор телефон, а за это пообещал 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После такого предложения правоохранитель пошел к руководству и все рассказал.

Через два дня, 15 марта, молодой человек с помощью разрешенного ему телефонного звонка договорился с родственниками, чтобы они перечислили на карту опера деньги.

Не догадывающиеся ни о чем близкие скинули средства на счет.

Во время следствия арестант признал свою вину в попытке дать взятку. Суд приговорил его к штрафу 30 тыс. рублей.

Также ранее ему назначили срок за убийство брата — 9,5 года колонии «строгача».

ИСТОЧНИК KP.RU