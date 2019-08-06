В Саратове прошел мастер-класс по выполнению ГТО
В мероприятии приняли участие спортсмены
Изменить размер текста:
Сегодня, 6 августа, в лагере «Романтик» Волжского района прошел мастер-класс со спортсменами «Чемпион! Покажи, как правильно выполнять ВФСК «ГТО».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие воспитанники спортшкол №№6 и 11 по прыжкам в воду и легкой атлетике.
Они являются неоднократными призерами всероссийских и региональных соревнований, обладателями золотых знаков ВФСК «ГТО».
Чемпионы показали гостям мероприятия, как нужно выполнять упражнения, и ответили на все вопросы.
Участники мастер-класса получили сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU