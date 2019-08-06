В Саратове прошел мастер-класс по выполнению ГТО

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-06T16:28:05+03:00

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Сегодня, 6 августа, в лагере «Романтик» Волжского района прошел мастер-класс со спортсменами «Чемпион! Покажи, как правильно выполнять ВФСК «ГТО».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие воспитанники спортшкол №№6 и 11 по прыжкам в воду и легкой атлетике.

Они являются неоднократными призерами всероссийских и региональных соревнований, обладателями золотых знаков ВФСК «ГТО».

Чемпионы показали гостям мероприятия, как нужно выполнять упражнения, и ответили на все вопросы.

Участники мастер-класса получили сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU