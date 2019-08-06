В Саратове заключенному помогли найти своих дочерей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-06T16:26:46+03:00

Он не видел детей более полугода

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Благодаря сотрудникам УФСИН России по Саратовской области и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона 30-летний осужденный наконец-то увидел своих дочерей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, мужчина более полугода отбывает наказание за кражу в ИК-33. За это время он ни разу не видел своих малышек, которым сейчас пять и десять лет.

Его гражданская жена съезжала с квартиры на квартиру, семье казалось бы не было суждено воссоединиться.

В комиссию ПДН поступил сигнал, что женщина находится в сложной жизненной ситуации.

В итоге ее девочек, Марину и Арину (имена детей изменены) отправили на время в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение».

Старшая девочка поделилась с сотрудниками комиссии, что очень скучает по своему отцу и хочет с ним увидеться.

Замначальника территориального органа, полковник внутренней службы Антон Глебов подключился к ситуации и нашел ее папу-заключенного. Тот отозвался на эту информацию и попросил встречи со своими детьми.

В назначенный день девочки с воспитателем социально-реабилитационного центра, Антоном Глебовым и председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области Анжеликой Потаповой прибыли в колонию для встречи.

Дети волновались, а потом Марина начала рассказывать о своем раннем детстве, когда два года назад она ходила с отцом в парк. Девочки вторили в унисон, что очень скучают по своему доброму отцу.

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В момент встречи дети бросились к заключенному с радостными криками и подарили свои рисунки, а он в ответ дал им шоколадки и букетик из роз, которые выращивали заключенные. Ради этого момента цветы разрешили срезать.

Отец попросил у детей прощения и сказал, что постарается освободиться как можно раньше.

Замначальника УФСИН России по Саратовской области, полковник внутренней службы Антон Глебов отметил, что дети редко хотят найти отца-заключенного. Восстановление семейных связей очень важно и заключенный получит всестороннюю поддержку сотрудников колонии, чтобы подготовиться к жизни на свободе и нести ответственность не только за себя, но и своих дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU