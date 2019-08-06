2019-08-06T15:57:47+03:00
Происшествия

Ради обналички маткапитала москвичка купила дом под Балашовом

Преступную группу мошенников осудили
Ольга Симонова
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В Балашове Саратовской области осудили троих граждан. Их признали виновными в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

- 30-летняя москвичка, испытывая трудности с деньгами, согласилась на предложение знакомой купить за счет средств маткапитала дом, получив при этом крупную сумму наличными, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Через посредника женщина заняла у ипотечного агентства 453 026 рублей. В организации работала третья член группы. Долг собирались отдать с помощью маткапитала.

После этого был куплен дом в селе Новопокровское Балашовского района за 95 тыс. рублей, а оставшиеся 350 тыс. злоумышленники планировали разделить между собой.

Однако компетентные органы обследовали недвижимость и отказали владелице маткапитала в распоряжении средствами. Было установлено, что купленный дом находится в плохом состоянии, соответственно, у детей жилищные условия не улучшатся.

Мошенников задержали, возбудили в отношении них уголовное дело и назначили каждому из членов группы по восемь месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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