Саратовцев выселяют из дома в центре города

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-06T16:07:29+03:00

В течение года здание снесут

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Жильцов аварийного дома №85а по улице Рахова в центре Саратова расселяют.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Исаев.

Отметим, что гражданам дается три месяца на выселение.

Здание должны снести до 22 июня 2020 года.

За исполнением постановления будет следить заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре.

Жильцы получат квартиры по договору социального найма.

ИСТОЧНИК KP.RU