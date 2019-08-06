2019-08-06T16:06:21+03:00
Происшествия

В Саратове фирма отдаст 100 тыс. рублей штрафа за попытку построить многоэтажку вместо ФОКа

Организация не смогла оспорить решение суда
Дарья Вострикова
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Фирму «Прадиум» призвали к ответу за незаконное изменение разрешенного вида использования земельного участка в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области, администрация выделила компании землю для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, однако позже назначение участка изменили. Там стало можно строить многоквартирный дом с пристройками.

Прокуратура региона отправила представление в УФАС о нарушении антимонопольного законодательства.

Выяснилось, что заключенное соглашение недопустимо, согласно Закону о защите конкуренции. Поэтому организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Строители попытались оспорить решение в суде, однако его оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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