2019-08-06T16:02:25+03:00
Общество

По итогам открытого конкурса определены подрядные организации на устранение последствий проведения вскрышных работ

Екатерина Семенова
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5 августа 2019 года ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заключили договоры с подрядными организациями на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия и покрытия вокруг колодцев после проведения земляных (вскрышных) работ на территории муниципального образования «Город Саратов».

Общая цена договоров составила 14 млн рублей. По итогам открытого конкурса в качестве подрядчиков были определены такие организации как ООО «ТСМ» и ООО «Чистый город». Для более эффективного взаимодействия с подрядными организациями восстановительные работы будут разделены по районам. Проведение работ регламентируется документами Саратовской городской Думы и администрации города.

Согласно условиям договора определены технические требования к качеству и безопасности выполняемых работ, а также ответственность сторон за неисполнение условий договора.

ООО «КВС» в оперативном режиме будет контролировать ход выполнения работ. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядные организации обязаны своими силами устранить недостатки и дефекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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