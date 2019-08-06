2019-08-06T15:27:47+03:00
Происшествия

В Энгельсе подрядчика уличили в экономии при ремонте дворов

Он положил бетон качеством ниже утвержденного по смете
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила некачественный ремонт двора у дома №32 по Советской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2019 году администрация и ООО «Термоинвест» заключили контракт на асфальтирование дворов на сумму превышающую 7 млн рублей.

Согласно сметному расчету, на ремонт предназначался бетон и щебень определенного класса.

Однако проверка показала, что на материалах сэкономили, при установке бордюров — больше чем наполовину.

Директор организации получил представление, после чего недостатки устранили, кроме того, главе района объяснили, что нарушений при приемке работ быть не должно.

За исправлением ситуации следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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