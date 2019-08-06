В Саратове пройдет фестиваль #Пешком на морскую тематику

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-06T15:21:55+03:00

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В пятницу, 9 августа, в Саратове пройдет сезонный фестиваль #Пешком на главной пешеходной зоне города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, площадки будут работать с 17:00 до 19:00 на улице Волжская, от площади Чернышевского до трамвая «Семен».

Гостей ждет семейная фотодекорация, мастер-классы, интерактив на тему пляжного отдыха и морских путешествий.

Кроме того, все желающие могут поучаствовать в открытом голосовании за лучшую работу конкурса фотографий «Настроение — лето». Победитель получит памятные подарки от организаторов мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU