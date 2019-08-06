2019-08-06T15:21:55+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль #Пешком на морскую тематику

Пройдут мастер-классы и концерт
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 августа, в Саратове пройдет сезонный фестиваль #Пешком на главной пешеходной зоне города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, площадки будут работать с 17:00 до 19:00 на улице Волжская, от площади Чернышевского до трамвая «Семен».

Гостей ждет семейная фотодекорация, мастер-классы, интерактив на тему пляжного отдыха и морских путешествий.

Кроме того, все желающие могут поучаствовать в открытом голосовании за лучшую работу конкурса фотографий «Настроение — лето». Победитель получит памятные подарки от организаторов мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе подрядчика уличили в экономии при ремонте дворов
В Саратовской области 1 сентября будут продавать алкоголь
В Саратове мужчина разбился при падении с 25-го этажа
Саратовские инвалиды завоевали две медали на чемпионате России по пулевой стрельбе
Западный цветочный трипс нашли в саратовских гвоздиках
Стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»
На пожаре в Самойловском районе найден обгоревший труп
В Саратове утвердили границы охранной зоны Театра оперы и балета
Молодой покровчанин задолжал своему малышу более 100 тыс. рублей
В Саратове ожидается рост цен на проезд
В Саратове пропала 35-летняя Екатерина Лукьянова
Федеральную трассу в Озинском районе отремонтируют к 2021 году
Пенсионер украл у саратовца сотовый телефон
Роспотребнадзор: 1,1% проверенной рыбы в Саратове заражен паразитами