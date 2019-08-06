Саратовские инвалиды завоевали две медали на чемпионате России по пулевой стрельбе
На состязаниях собрались участники из 20 регионов
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В Краснодаре продолжается чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 69 человек из 20 регионов России.
Саратовец Сергей Малышев взял золото в упражнениях с пневматическим пистолетом, в этой же категории Анастасия Пантелеева получила бронзу.
ИСТОЧНИК KP.RU