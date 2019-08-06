Западный цветочный трипс нашли в саратовских гвоздиках

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-06T15:03:23+03:00

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Инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении контроля нашел в 200 отечественных гвоздиках Западный цветочный трипс.

- Наличие вредителя подтвердила и экспертиза МБУ «Саратовская МВЛ». Владельцу цветов предписано уничтожить их, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона.

Отметим, что Западный цветочный трипс является одним из наиболее опасных вредителей. На территории РФ его нашли в начале 90-х годов Санкт-Петербурге. Сейчас он активно распространяется по тепличным хозяйствам страны.

Он повреждает такие культуры как: хлопчатник, огурцы, лук, землянику, персики, розы, хризантемы, цикламены и другие. Зараженные листья, плоды и цветы отмирают и отпадают, что приводит к гибели растения.

Также трипс переносит вирусы, которые поражают более 360 видов растений. Он приспосабливается к различным химикатам, из-за чего их нужно часто менять.

После такой неприятной находки гвоздики сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU