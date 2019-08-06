2019-08-06T15:18:20+03:00
Общество

Стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»

Состязание продлится до сентября
Дарья Вострикова
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Конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье» стартовал 1 июля.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязание будет проводиться в три этапа.

С 1 июля по 30 сентября принимаются заявки на участие, с 1 по 30 октября их будуь оценивать эксперты, 30 ноября состоится подведение итогов конкурса.

Участвовать могут все желающие от 6 до 30 лет включительно.

На конкурс принимаются рисунки высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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