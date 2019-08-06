Стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»
Состязание продлится до сентября
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Конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье» стартовал 1 июля.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязание будет проводиться в три этапа.
С 1 июля по 30 сентября принимаются заявки на участие, с 1 по 30 октября их будуь оценивать эксперты, 30 ноября состоится подведение итогов конкурса.
Участвовать могут все желающие от 6 до 30 лет включительно.
На конкурс принимаются рисунки высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ.
ИСТОЧНИК KP.RU