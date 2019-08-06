2019-08-06T15:25:34+03:00
Общество

На пожаре в Самойловском районе найден обгоревший труп

Мужчина погиб из-за отключения газа и электричества
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Самойловском районе Саратовской области следователи проверяют обстоятельства гибели местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 34-летнего мужчины нашли утром 6 августа в поселке Алексеевский на месте сгоревшего дома.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пожар заметили односельчане, которые и вызвали помощь. После тушения огня в строении были найдены останки хозяина с сильными ожогами.

Одной из основных версий причины возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем, так как в доме были отключены электричество и газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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