На пожаре в Самойловском районе найден обгоревший труп
Мужчина погиб из-за отключения газа и электричества
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Самойловском районе Саратовской области следователи проверяют обстоятельства гибели местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 34-летнего мужчины нашли утром 6 августа в поселке Алексеевский на месте сгоревшего дома.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Пожар заметили односельчане, которые и вызвали помощь. После тушения огня в строении были найдены останки хозяина с сильными ожогами.
Одной из основных версий причины возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем, так как в доме были отключены электричество и газ.
ИСТОЧНИК KP.RU