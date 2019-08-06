2019-08-06T14:27:32+03:00
Общество

Молодой покровчанин задолжал своему малышу более 100 тыс. рублей

Теперь за просрочку оплаты алиментов он отдаст 20 тыс. неустойки
Ольга Симонова
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В Энгельсе прокуратура организовала проверку по поводу исполнения 24-летним местным жителем родительских обязанностей в отношении своего сына 2018 года рождения.

- Отец должен был выплачивать с июля 2018 года четверть своих доходов на содержание ребенка. Такое решение принял мировой суд. Однако мужчина уклоняется от обязанностей. Он успел задолжать более 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

После проверки прокурор направил в суд иск, чтобы с покровчанина взыскали неустойку. Требования были удовлетворены.

Теперь за просрочку платежей он отдаст дополнительные 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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