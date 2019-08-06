Молодой покровчанин задолжал своему малышу более 100 тыс. рублей
Теперь за просрочку оплаты алиментов он отдаст 20 тыс. неустойки
Изменить размер текста:
В Энгельсе прокуратура организовала проверку по поводу исполнения 24-летним местным жителем родительских обязанностей в отношении своего сына 2018 года рождения.
- Отец должен был выплачивать с июля 2018 года четверть своих доходов на содержание ребенка. Такое решение принял мировой суд. Однако мужчина уклоняется от обязанностей. Он успел задолжать более 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
После проверки прокурор направил в суд иск, чтобы с покровчанина взыскали неустойку. Требования были удовлетворены.
Теперь за просрочку платежей он отдаст дополнительные 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU