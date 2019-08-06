2019-08-06T14:06:26+03:00
Общество

В Саратове пропала 35-летняя Екатерина Лукьянова

У женщины худощавое телосложение и стрижка каре
Ольга Симонова
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В Саратове ищут 35-летнюю Екатерину Лукьянову.

- Женщина пропала в Ленинском районе 26 июля, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост 160-165 см, худощавое телосложение, волосы русые, стрижка каре, зелено-коричневые глаза.

Скорее всего, она была одета в синие джинсы и бежево-розовую блузку с цветочным принтом.

Если вы знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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