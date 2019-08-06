2019-08-06T14:20:11+03:00
Общество

Федеральную трассу в Озинском районе отремонтируют к 2021 году

Сейчас ведутся работы на 30-километровом участке
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 6 августа, работает в Озинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проинспектировал, как идет ремонт дорог.

Сейчас капитально ремонтируется федеральная трасса Саратов — Ершов — Озинки. На 30-километровом участке дорога строится фактически с нуля.

- Благодаря Вячеславу Володину нам удалось передать дорогу от Саратова до Озинок на федеральный уровень. Изначально это был переходящий объект, до 2020 года. Учитывая, что очень большой поток машин, в том числе транзитных, принято решение закончить все 30 км уже в этом году. Подрядчик вышел на объект в июле, есть вся необходимая техника, так что до конца года этот участок должен быть готов, — заявил Валерий Радаев.

Всю трассу целиком планируется полностью отремонтировать в 2021 году.

- Ожидание было большое. За много десятилетий здесь ни разу не было такого масштабного дорожного строительства, — отметила глава Озинского района Антонина Голяшкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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