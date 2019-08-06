Роспотребнадзор: 1,1% проверенной рыбы в Саратове заражен паразитами

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-06T13:31:49+03:00

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В Саратовской области за первое полугодие специалисты Роспотребнадзора проверили 56 рыбоперерабатывающих предприятий и магазинов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было изъято 33 партии рыбы общим весом 349 кг.

Из всех исследованных образцов 4% не соответствовали обязательным требованиям по физико-химическим показателям. 1,1% проб рыбы были заражены паразитами.

ИСТОЧНИК KP.RU