Роспотребнадзор: 1,1% проверенной рыбы в Саратове заражен паразитами
Всего специалисты изъяли 349 кг рыбной продукции
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В Саратовской области за первое полугодие специалисты Роспотребнадзора проверили 56 рыбоперерабатывающих предприятий и магазинов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было изъято 33 партии рыбы общим весом 349 кг.
Из всех исследованных образцов 4% не соответствовали обязательным требованиям по физико-химическим показателям. 1,1% проб рыбы были заражены паразитами.
ИСТОЧНИК KP.RU