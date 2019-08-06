Дело о падении болгарки на ребенка в Саратове передано самым опытным следователям
В Саратове на двухлетнюю девочку упала болгарка.Видео СУ СКР
В Заводском районе Саратова возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, повлекших тяжелые травмы у ребенка.
- Расследование ведут наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Следствие считает, что 2 августа сотрудники ООО на основании договора ремонтировали кровлю двухэтажной школы для обучающихся по адаптированным программам №6 по Пролетарской улице, 8.
Мимо учреждения женщина на трехколесном велосипеде катила свою двухлетнюю дочь. В этот момент на голову ребенка упала болгарка. Падение инструмента допустили работники фирмы.
С тяжелыми травмами девочку госпитализировали.
Сейчас следователи собирают улики, допрашивают сотрудников и руководство ремонтной фирмы, персонал школы. Была изъята необходимая документация.
Расследование продолжается.
Напомним, в министерстве образования «КП-Саратов» сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU