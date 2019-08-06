2019-08-06T13:30:58+03:00
Происшествия

В Саратове убийце друга молотком отказались смягчать срок

По мнению мужчины, его оговорили
Дарья Вострикова
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Суд признал 39-летнего саратовца виновным в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 мая мужчина выпил, почувствовал неприязнь к своему знакомому и начал бить его молотком по голове, пока тот не умер.

За это преступление гражданину дали полтора года «строгача». Мужчина поспешил обжаловать приговор, так как, по его мнению, его оговорили свидетели.

Проверка показала, что наказание установлено верно, и дело пересматривать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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