2019-08-06T13:29:44+03:00
Общество

В Саратовской области школьные линейки пройдут 2 сентября

За парты ученики сядут на следующий день
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в этом году торжественные линейки для школьников пройдут не как обычно, 1 сентября, а на день позже.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это связано с тем, что традиционный день знаний выпадает в этом году на воскресенье.

Поэтому все праздничные мероприятия пройдут 2 сентября, а на следующий день, 3 числа, дети приступят к учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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