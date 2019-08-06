В Саратовской области школьные линейки пройдут 2 сентября
За парты ученики сядут на следующий день
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В Саратовской области в этом году торжественные линейки для школьников пройдут не как обычно, 1 сентября, а на день позже.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это связано с тем, что традиционный день знаний выпадает в этом году на воскресенье.
Поэтому все праздничные мероприятия пройдут 2 сентября, а на следующий день, 3 числа, дети приступят к учебе.
ИСТОЧНИК KP.RU