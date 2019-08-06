Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-06T13:29:02+03:00

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Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» в банке «Открытие» в июне 2019 года. Нарушений выявлено не было, продажа прошла в полном соответствии с требованиями Указания ЦБ № 5055-У от 11.01.2019 г., которое вступило в силу 1 апреля 2019 года. Компания «Росгосстрах Жизнь» получила копию акта о проведении контрольного мероприятия по его итогам.

- Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля, — рассказывает Александр Козинов, директор по правовым вопросам «Росгосстрах Жизнь». — Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией. А для сети банка «Открытие» мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений.

- Для нас успешный результат проверки был ожидаем, — комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов банка «Открытие». — Наши менеджеры, реализующие финансовые продукты, всегда внимательно относились к объяснению клиентам условий ИСЖ, и, по сути, с 1 апреля добавилась только дополнительная памятка, которую клиент должен подписать. Мы не считаем, что новые правила серьезно сказались на банках, которые и до Указания ЦБ соблюдали все принципы честной продажи.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU