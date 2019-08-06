2019-08-06T12:42:34+03:00
Общество

В Саратове прошел вечер памяти Николая Рубцова

Гости мероприятия ознакомились с творчеством поэта
Дарья Вострикова
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В читальном зале саратовского сада «Липки» состоялся литературно-музыкальный вечер «Под Рубцовской звездой», посвященный памяти Николая Рубцова.

Как рассказали «КП-Саратов» в централизованной библиотечной системе Саратова, с жизнью и творчеством поэта присутствующих познакомила руководитель Саратовского Рубцовского центра Любовь Чиркова.

В формате открытого микрофона присутствующие читали поэтические произведения, исполняли песни на его стихи.

Кроме того, прошла книжная выставка «Под Рубцовской звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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