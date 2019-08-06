Администрация объяснила причины провала на набережной Саратова дождем

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-06T12:38:15+03:00

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Администрация Октябрьского района Саратова прокомментировала ситуацию с провалившейся набережной Космонавтов.

- Сейчас ведутся работы по ограждению провала, затем будет проведена его засыпка асфальтово-бетонной крошкой и в дальнейшем асфальтировка данного участка, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Напомним, «Комсомолка» ранее писала, что на набережной, в районе улицы Провиантская (вблизи скейт-парка), образовалась дыра около шести метров длиной.

Администрация объяснила ЧП сильным дождем, который вчера накрыл Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU