Администрация объяснила причины провала на набережной Саратова дождем
Опасный участок обещают засыпать
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Администрация Октябрьского района Саратова прокомментировала ситуацию с провалившейся набережной Космонавтов.
- Сейчас ведутся работы по ограждению провала, затем будет проведена его засыпка асфальтово-бетонной крошкой и в дальнейшем асфальтировка данного участка, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.
Напомним, «Комсомолка» ранее писала, что на набережной, в районе улицы Провиантская (вблизи скейт-парка), образовалась дыра около шести метров длиной.
Администрация объяснила ЧП сильным дождем, который вчера накрыл Саратов.
ИСТОЧНИК KP.RU