В двух школах Саратова назначили новых директоров

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-06T11:59:27+03:00

Заседание по этому вопросу прошло вчера

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Вчера, 5 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение двух вакантных должностей руководителей саратовских школ.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Отметим, что директором школы «Аврора» стал Андрей Сухоруков. Он будет получать 50,5 тыс. рублей и удлиненный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, руководителем основной общеобразовательной школы №78 станет Оксана Рябова.

ИСТОЧНИК KP.RU