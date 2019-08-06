В двух школах Саратова назначили новых директоров
Заседание по этому вопросу прошло вчера
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Вчера, 5 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение двух вакантных должностей руководителей саратовских школ.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.
Отметим, что директором школы «Аврора» стал Андрей Сухоруков. Он будет получать 50,5 тыс. рублей и удлиненный оплачиваемый отпуск.
Кроме того, руководителем основной общеобразовательной школы №78 станет Оксана Рябова.
ИСТОЧНИК KP.RU