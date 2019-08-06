Володин попросил власти Саратова не затягивать подготовку проектной документации по важным объектам

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-06T11:54:22+03:00

Финансирование может начаться уже в этом году

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о финансировании проектно-сметной документации по 34 объектам Саратовской области.

Политик отметил, что, когда этот этап будет завершен, проекты можно реализовать и на этот, и на следующий год без проволочек. Например, спортивный стадион «Спартак» можно было начать делать в этом году, но из-за отсутствия проекта работы переносятся. Такая же ситуация сложилась со стадионом «Торпедо».

- Мы, когда определяли объекты, по которым необходимо подготовить документацию, в первую очередь исходили из того, что это проекты буквально 2-3 лет реализации, — пояснил Вячеслав Володин.

В первую очередь, речь идет о школах в Приволжском под Энгельсом и в микрорайоне «Авиаторе» в Саратове. Если работу сделают в срок, тогда здания включат в программу финансирования из федерального бюджета, который обсудят этой осенью.

Кроме того, большое внимание уделяется сохранению памятников историко-культурного наследия в Саратове, Марксе, Вольске, Хвалынске, Аткарске, Балашове. После подготовки документации возможен разговор о финансировании реставрации зданий.

Вячеслав Володин подчеркнул, что этот вопрос нужно держать на контроле.

При этом он отметил, что запуск такой полномасштабной работы скажется на ГУПП «Саратовгражданпроекта» — единственного в своем профиле учреждения в Саратове. Спикер Госдумы выразил надежду, что для такого заказа институт наберет специалистов, которые ранее «разбежались» из-за отсутствия работы и финансирования. Также институт в перспективе сможет претендовать на статус ведущего, в том числе в Поволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU